台灣高等法院發布新聞表示，17日上午接獲特定律師事務所通知，表示該所律師5月11日下午曾至高院開庭、15日確診，高院已展開消毒及必要的防疫措施，不過因高院法官室部分位處司法院所在的大廈，司法院不敢大意，也進行必要的防疫措施。

高院表示，接獲律師確診訊息後，即刻對該律師停留之空間進行消毒，並使接觸之法官、書記官、通譯及法警居家辦公，進行自主健康管理，如身體有異狀，始依防疫指揮中心指引進行就醫。

(中時 )