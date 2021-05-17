確診律師曾到高院開庭 司法大廈急消毒 17:202021/05/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診律師到高院開庭 司法大廈防疫大作戰。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高等法院發布新聞表示，17日上午接獲特定律師事務所通知，表示該所律師5月11日下午曾至高院開庭、15日確診，高院已展開消毒及必要的防疫措施，不過因高院法官室部分位處司法院所在的大廈，司法院不敢大意，也進行必要的防疫措施。 高院表示，接獲律師確診訊息後，即刻對該律師停留之空間進行消毒，並使接觸之法官、書記官、通譯及法警居家辦公，進行自主健康管理，如身體有異狀，始依防疫指揮中心指引進行就醫。 確診律師曾到院開庭 新北地院緊急消毒 傳和碩確診員工曾到華碩餐廳 2公司全面消毒、遠距上班 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 高院 #律師 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗首例確診男在谷關一整天 餐廳已先停業 16:072021/05/17 生活 會考應試1天傳確診 彰化縣匡列121名師生隔離採檢 11:162021/05/17 生活 確診律師曾赴北院、新北院開庭 同庭法官自主健康管理 15:052021/05/17 社會 美術老師確診北市光仁國小緊急通知停課 校長回應了 09:082021/05/17 生活 永和某幼兒園家長疑確診 緊急停課1周 13:182021/05/17 生活 議員助理家人確診 曾出席市長行程 侯友宜：自主健康監測沒問題 11:022021/05/17 生活 萬華光仁國小幼兒園美術老師確診 深夜緊急公告停課兩周 06:432021/05/17 生活 北市4警曾臨檢阿公店小姐同居人 事後驚知2人確診快篩隔離 14:122021/05/17 生活 搶先公布確診數 葉毓蘭暗諷周玉蔻「資深寶寶」 11:222021/05/17 政治 蘆洲駐五股分駐所員警染疫 警局緊急匡列接觸者 13:532021/05/17 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 15:262021/05/17 生活 社會熱門新聞 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 影》進超商不戴口罩拒實聯 男子出拳暴打店員 警移送開罰 - 社會 大媽叫餐酒精狂噴外送員臉 血輪眼照曝光引網怒「告死她」 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 高雄大賣場凌晨2點人山人海 男驚呼：我只是想買吐司！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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