苗栗縣長徐耀昌17日上午主持頭份市音樂公園改善工程動土典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日上午主持頭份市音樂公園改善工程動土典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府持續推動18個鄉鎮市原有公園改善，提供從幼兒到長輩都能有活動休憩空間，頭份市是全苗栗人口最多的地區，對於公園休憩空間的需求更大，縣府規畫將市內幾個老公園依序改造，以更符合現今需求，苗栗縣長徐耀昌17日上午主持音樂公園改造工程動工典禮，期望能打造更優質的生活機能提供給縣民使用。

頭份市擁有10萬人口，是目前全苗栗最多人口地區，頭份市區有多處公園綠地，包括頭份運動公園、忠孝、蟠桃、音樂、藝術等新舊公園，曾任頭份鎮長的苗栗縣長徐耀昌，非常了解頭份市民需求，指示水利處盤點頭份市內公園現況，選定了忠孝、蟠桃、音樂等公園規畫改善工程。

其中忠孝公園改善工程已在月前動工，蟠桃公園目前已上網招標，縣長徐耀昌並計畫要在竹南、頭份交界處擇地興建苗栗縣第1座親子館，以便小朋友在天候不良時，仍能有活動場所。

為了更符合市民需求，水利處特別舉辦市民公園設計工作坊，讓大小朋友一起來參與公園設計，其中音樂公園原本就是以音樂為主題，所以改造後設計主題更大幅加入音樂因素。

其中公園主要結構裝置，是以1具大型薩克斯風為主題的大型遊戲場，其中包括3座滑梯、琴鍵樓梯及走道、攀爬架、護網、彩虹豎琴、全彩音樂鋼琴等，另外還新設多具滑索、蹺蹺板等遊戲設備，讓音樂公園更適合小朋友們玩樂。

音樂公園改造工程共編預算2千萬元，17日上午由徐耀昌主持動典禮，預計在明年元月底完工，徐耀昌期望帶給市民大小朋友更安全適宜的休憩空間。

(中時 )