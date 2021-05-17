台灣新冠肺炎疫情急速加溫，17日又新增333例本土案例，導致人心惶惶，不少明星也在社群網站發文倡導，在這防疫務時刻減少出門、勤洗手、戴口罩等，台劇女神吳婉君更是在IG曬出「露點圖」，呼籲大家口罩要戴好戴滿。

近來網上流傳一張戴口罩的宣導圖，圖上畫出如果你戴著口罩卻露出鼻子或把口罩往下拉，根本沒貼合，就像男性穿著內褲，但重要部位卻外露，完全沒其用意了，而吳婉君分享此圖後，就被網友留言問「那女生呢？」

吳婉君畫圖比喻口罩不戴好就像內衣沒穿好。（圖／翻攝自吳婉君IG）

於是，吳婉君就親自畫出「露點照」解惑，她畫出一名女子雖然穿著胸罩，但卻外露兩點，以此比喻口罩不好好戴的樣子，同時提醒「請正確配戴口罩，請正確穿戴胸罩」。

隨後，吳婉君再補上一張女子穿好內衣的圖，發文：「內衣要不要穿好，內褲有沒有穿都無所謂，但口罩請好好戴好，防疫你我有責，正確配戴口罩，擁有健康人生」，並喊話再忍耐一下，疫情過去大家才能獲得真正的自由。

另外，吳婉君也分享對「兩層口罩」的看法，認為戴口罩的最高原則就是「將口罩正確戴好，遮住口鼻並貼合臉部」，可是她也指出，布口罩並沒有任何抵抗病毒細菌的能力，配戴時裡面的醫療級口罩一定要正確戴好，且使用後要用具殺菌效果的清潔劑清洗風乾，「你只要能將一次性醫療級口罩，切切實實地戴在臉上，遮住口鼻，並保持社交安全距離，就是對自己最好的防疫措施。」

(中時新聞網)