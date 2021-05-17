面對愛的人，每個人都有深情的一面，有些人很感性又專情，但有些人則是很理性，搜狐網命理專欄點名，射手座、雙子座、魔羯座及水瓶座的人最會為愛設停損點，在感情中，若對方沒有好好珍惜他們的真心，那麼他們就會果斷選擇放棄，不願意在原地等人。

▍1. 射手座

射手座的真心始於心動，終於心死，一旦他們的付出得不到對方的回應，那麼他們就不會單相思，反而會適時放開自己的手，因為愛上一個人是選擇，放棄一個人也是選擇，只要對方表現出絲毫不耐煩，他們就有充足的理由選擇放手，並且在特定的時間內，他們的深情便會煙消雲散。

▍2. 雙子座

雙子座可以很深情，但如果付出得不到別人的珍惜，他們就會開始變得沒耐心且絕情，這種沒耐心的態度正好保護了他們在感情中不受傷害。如果和雙子座談戀愛，記得要把情話及時說出口，才不會讓他們誤以為不被在乎，因為他們不願意在原地等人，更不會與一個不愛自己的人度過一生。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人自尊心很強，要他們暗戀根本是不可能的，因為他們不喜歡單相思，就算對一個人很心動，他們也不會無限期等待一個不會回頭的人，一旦他們的耐心被磨光，就會果斷放棄。若是想讓摩羯座對你保持深情，那麼就請在很短的時間內快速回應，不要讓他等待太久，畢竟等待是有期限的，一旦錯過愛情的保鮮期，他們就會徹底將這份深情收回來，再也不會放感情。

▍4. 水瓶座

水瓶座對愛人總是很深情，但這一切必須建立在理性的基礎上，他們很能夠清晰地看清楚愛情局勢的走向，對他們而言，自己若有付出，自然也希望得到別人的回應，若只有單方面的付出或是看不到未來，就會讓他們快速地喪失自信和耐心，那麼這份感情也不會太長久，最後他們一定會快速收手，不願意等待那個不愛自己的人。

(中時新聞網)