女星「NONO」辜莞允以甜美外表和前凸後翹的身材曲線，讓她擁有高人氣，而不吝嗇曬美照的辜莞允，稍早則在網上分享森林美照，辜莞允大方解放事業線，但卻遭網友留言酸她「妳越來越壯了」、「腿好短」，對此，辜莞允也展現高EQ回應了。

照片中，辜莞允坐在森林中，她身穿細肩帶條紋的連身裙，搭配黑色小可愛，辜莞允的傲人上圍呼之欲出，深邃事業線更是吸睛，而適逢抗疫期間，辜莞允也發文呼籲不要自亂陣腳、不要太過恐慌「自身防疫做好，專注在自己可以控制的事情，剩下的就不要太在意了，顧好自己的身體和情緒最重要！」辜莞允就提到，她這週行程就是打掃房間和看漫畫。

未料，辜莞允的美照和正能量發文，卻引來網友留言酸她「正向思考？嗯！妳越來越壯了」、「拍的（得）腿好短」，對此，辜莞允則高EQ回應：「下一步瞄準摔角領域」，至於腿被嫌短，辜莞允則幽自己一默說：「會不會是...本來就...好短...」，大方虧自己腿短。

辜莞允回應網友全文。（圖／取材自辜莞允Instagram）

還有人留言：「胖了恭喜增胖成功」，辜莞允則稱自己目標體重是80公斤，同時，有網友大酸：「消費疫情喔 發個疫情文也要發照片」，對此，辜莞允則爆氣說：「我沒有得病住院沒得拍照 你一定覺得很可惜吧」，並反嗆網友「要我回得圓滿 怎麼不是你問得圓滿？硬拗很難看啦不要回我了」。

(中時新聞網)