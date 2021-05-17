宜蘭縣新增2病例，累計有18人確診，宜蘭縣長林姿妙（左）與衛生局長徐迺維（中）、教育處長王泓翔（右）等主管舉行記者會說明。（李忠一攝）

中央流行疫情指揮中心今天（17日）公布新增333名本土病例，宜蘭縣有2例，累積有18人確診，雖然宜蘭縣未比照雙北宣布高中職以下停課，但縣長林姿妙呼籲，中央統一停課標準，避免教學現場及家長困擾。

宜蘭縣衛生局公布宜蘭縣新增2案例的足跡，案1763曾在5月12日晚間6時至7時前往羅東鎮掌櫃食譜，案1943在5月10日下午4時至5時前往礁溪鄉襄聚牛排館，累積宜蘭縣有18人確診。

2新增本土中，案1763與羅東鎮銀河遊藝場有關，案1943是在台中參加進香團，9日晚間回宜蘭，10日又到台中，11日發病，今日確診，在台中隔離治療中，詳細疫調由台中衛生局了解中。

昨天傳出有一位確診者進出羅東某醫療機構，衛生局長徐迺維表示，院方啟動相關管制機制，有匡列醫護人員、社工、清潔人員等37人，目前35人檢驗陰性，並沒有群聚的問題。

林姿妙除呼籲中央統一停課標準外，也表示宜蘭弱勢學生若選擇在家自主學習，仍會提供午餐補助，不到校上課的學生務必在家自主學習、自我健康監控，不要在外遊蕩，以保障大家的健康。

相較於雙北，宜蘭縣新增的確診數維持個位數，徐迺維強調，真的要戒慎恐懼，還要繼續努力才能維持這樣的局面；雙北往返宜蘭方便，請求縣民務必提高警覺，有任何不舒服或與確診者曾同時間去過相關足跡地點，可前往醫院篩檢，但建議鄉親可至陽明交通大學醫院網站首頁預約，避免醫院湧入太多人，也減少群聚。

(中時 )