網路上有許多讓媽媽們抱怨的社團，其中，老公把照顧孩子當成輕鬆任務這種言論，每出現必被憤怒的女性罵翻，如今女星陳艾琳就經歷了一回，經常透過社群分享育兒生活與工作的她，今(5/17)po文透露被老公惹怒的經過，吐露為人妻與人母的艱辛。

陳艾琳今天在IG貼出長文，開頭痛罵老公Alex是「白目老公」，表示對方昨天吃壞肚子腸胃炎，但自我懷疑是染疫，一直說要去免費檢測，讓陳艾琳相當擔心，結果是Alex睡了一整天，而陳艾琳做了整天的家事，還要煮三餐跟顧小孩。

結果女兒當晚狀況也不好，鬧到11點半還沒睡，陳艾琳好不容易哄睡了，出了房門才得空快去洗奶瓶、洗碗，「想說做一點自己的事，看兩個章節的書，兩點才睡」，結果隔天早上本預計十點起床，但陳艾琳仍覺得很累，就想賴床個十分鐘，只是老公Alex已經醒了。

Alex起床後，就一直叫陳艾琳起來，說了致命的一句話「說賴床是很不好的習慣，陋習，說我耽誤了整家到行程」，讓陳艾琳瞬間暴怒，一起來就收衣服、折衣服，完全沒想要去煮飯，直到過了中午，她po文的時候才要去煮，陳艾琳無奈表示：「長這麼漂亮有什麼用？氣都氣醜氣都氣死」，不久後發了限實動態，老公因為沒飯吃而有所檢討，切了哈密瓜、抱著女兒來賠罪，陳艾琳才氣消。

(中時新聞網)