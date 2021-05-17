新興亞股因疫情升溫，外資抽資力道擴大，不含陸股的整體新興亞股上周淨流出達98.3億美元，賣壓創2月以來最高，淨流出前三大市場依序為南韓、台灣及泰國，分別達59.4億、34.4億、4.2億美元，其中南韓連4周流出、金額創今年來最高，台股則連2周流出。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股遭逢MSCI季度調整及疫情擴散雙利空罩頂，上周重挫8.4％。市場憂心防疫升級將對經濟、企業營運造成影響，導致指數摜破萬六，月線、季線接連失守，短線將維持震盪偏弱，建議近期宜謹慎選股，以營運能見度高的產業為宜。

張圭慧強調，隨著全球疫情持續延燒，遠距辦公、教學全球常態，據美國研調機構ERT研究表示，目前全球約7成人力正在遠距辦公，預計今年永久遠距的上班員工數將比疫情前高出約2成。

張圭慧指出，由於遠距導致對5G網路需求提高，今年的網路設備有望升級，高速晶片需求提高，隨市場高速成長及產品單價提升，有利相關IC設計族群營收展望，建議投資者可多加留意追蹤相關族群的ETF。

而越南第四波疫情雖尚未平息，但越股成為上周新興亞股最大亮點，上周漲幅達2％，為少數漲勢依舊強勁的新興亞股。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，股市對疫情反應逐漸鈍化，加上過去越南政府防疫表現優秀，是越股上周「疫」外出色的主因。

不過，張晨瑋指出，越南目前面臨疫苗短缺困境，導致外資尚未回補越股，短期仍可能因疫情而波動加劇。不過，隨著越南政府推出更多靈活防疫政策，並多管齊下獲取疫苗，預料當疫情明顯受控時，後市仍具表現空間。

(時報資訊)