新莊拾荒嬤遭公車撞死卡前輪 目擊者嚇傻急報警 17:252021/05/17 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拾荒老人遭公車撞死卡前輪，目擊者嚇傻急報警（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 235路線公車今天下午4時許行經新莊區民安路時，撞到一名拾荒老人，該拾荒者當場被捲入車底，卡在公車右側輪胎，當場死亡。附近民眾緊急報案，救護人員到場研判該行人已明顯死亡，因而未送醫；新莊警鑑識人員爬進車底採集，附近目擊者表示，被撞死的疑是一位駝背70歲拾荒阿嬤，新莊警分局表示，後續事發原因仍待釐清。 國一南下楊梅段西瓜貨車遭追撞 肇事駕駛棄車逃逸 公車司機癲癇發作 警消即刻救援 (中時 ) #拾荒老人 #公車 #目擊者 #車禍 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫老鼠屎連環爆 她拒戴口罩嗆：都沒怕妳傳染給我 網暴怒 00:022021/05/17 生活 手機突被打爆：你的計程車司機確診 網紅傻了急取消全部行程 12:142021/05/16 娛樂 三級警戒首上班北捷通勤人潮大減 昔被擠到門邊今有座位 10:052021/05/17 社會 女子去超市補糧！竟遭8頭野豬當街包夾行搶 4萬人看傻眼 15:442021/05/17 搜奇 八旬祖母遭火車撞死竟被狂酸 脫口秀演員揭真相：不要連奶奶名譽也帶走 14:582021/05/13 娛樂 網購吹風機 開關打開竟變「噴火槍」全場嚇傻 16:482021/05/14 搜奇 20名長輩象山公園做早操 醫護男見一舉動驚呼：超危險 13:382021/05/15 生活 警駕車押解人犯撞死人 道歉賠償獲緩刑2年 14:542021/05/17 社會 王子、李康生追逐槍戰臨喊卡 拍電影無奈遭疫情攪局 21:072021/05/15 娛樂 議員徐弘庭喊話 雙北公車駕駛優先快篩打疫苗 14:002021/05/17 生活 茶藝館老闆娘屏東足跡曝光 車城超商、恆春福德宮急消毒 15:082021/05/16 生活 社會熱門新聞 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 向酒駕宣戰 中警啟動清晨專案 - 社會 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5 - 社會 台北人有多怕疫情？飲料店員曝：錢用丟的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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