235路線公車今天下午4時許行經新莊區民安路時，撞到一名拾荒老人，該拾荒者當場被捲入車底，卡在公車右側輪胎，當場死亡。附近民眾緊急報案，救護人員到場研判該行人已明顯死亡，因而未送醫；新莊警鑑識人員爬進車底採集，附近目擊者表示，被撞死的疑是一位駝背70歲拾荒阿嬤，新莊警分局表示，後續事發原因仍待釐清。

(中時 )