國內疫情嚴峻，因應連日來本土確診病例增多，顧及廣大消費者、專櫃人員與員工的安全，配合中央防疫計畫，新竹大遠百17日宣布縮短商場營業時間，5月28日前不分平假日營業時間調整為12點至晚間8點，全館「實聯制」，各餐廳採取2次「實聯制」。

新竹大遠百指出，遠百防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，並且各餐廳採取2次「實聯制」，入館登錄後，必須再次登記，希望提供消費者安心的購物環境，遠百與大家共同努力攜手防疫。營業時間另採滾動式方式調整，請消費者隨時注意各店網路公布。

各項防疫措施包括「實聯制」登記，紙本或是使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫都可以。入場量測體溫持續嚴格執行，各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場。

除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩。餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫。贈品處、服務台標示維持社交距離。VIP室管控進場人數，進場量測體溫、加強消毒。

(中時 )