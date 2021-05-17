全台防疫警戒持續升級，雙北今（17）日宣布高中以下全面停課。隨著防疫升級，民眾待在家中時間變長，myVideo統計上周末觀影人數飆出新高，與前一周相比成長近2成，總觀看時數飆升超過3成，其中又以手機app成長最為明顯。為了相挺全民防疫，台灣大哥大為鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看；遠傳旗下的friDay影音則是推出續租方案，供民眾選擇。

全民拚防疫，台灣大哥大為鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看。myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號「myVideoWithU」，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片。

30日myVideo 「豪華月租」免費看序號。（台灣大提供／黃慧雯台北傳真）

myVideo「豪華月租」區內容多元，包括金馬好片《親愛的房客》、好萊塢電影《哥吉拉大戰金剛》、《詐欺女王》、《細物警探》、笑料不斷的《湯姆貓與傑利鼠》電影版，與大陸奇幻冒險動作片《刺殺小說家》等強檔新片，還有熱播台劇《火神的眼淚》、《三隻小豬的逆襲》，還有陸劇《長歌行》、《上陽賦》、《贅婿》、歐美影集《逐愛》、韓劇《大發不動產》等熱門強檔。動漫類則有最新級數的人氣日本動畫《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《進擊的巨人Final Season》、《名偵探柯南》《鬼滅之刃－鬼滅電台》、《東離劍遊紀 第三季》、《我的英雄學院 第五季》、《給不滅的你》等；另外更精選《星際大戰》系列、《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》等「防疫片單」提供限量序號兌換即可觀看。此外， myVideo兒童館提供美語學習及自然科學等內容，讓小朋友居家「停課不停學」，全民攜手度過防疫的關鍵時刻。

上班族工作、孩童學習之餘，在疫情時刻也不宜外出活動，根據遠傳friDay影音統計，上周周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成，由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇《模範計程車》、李昇基第一部19禁作品以精神病患為題材的《MOUSE窺探》以及、《大發不動產》稱霸前三名；正值防疫時刻，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金，5月新片包括獨家日劇《深深地戀愛》、《大豆田永久子與三個前夫》，以及票房院線《細物警探》、《哥吉拉大戰金剛》等強檔影片。

(科技)