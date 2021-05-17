台酒隆田酒廠今日起調整部分產線、改生產75％酒精。（張毓翎攝）

黃偉哲強調防疫酒精絕對夠民眾使用，希望民眾千萬不要囤積，以免徒增火災風險。（張毓翎攝）

一瓶難求！新冠肺炎本土確診案例集中在北台灣，讓南台灣民眾也人心惶惶，75％酒精是防疫不可或缺的利器，17日一早台灣菸酒公司台南市新營營業所即湧入眾多搶買酒精的民眾，由於1人限購3瓶，有人將家中老小都帶上，全是為了多買幾瓶。台酒隆田酒廠今日起調整部分產線、改生產75％酒精，台南市長黃偉哲下午前往視察並慰勞員工辛勞。

隆田酒廠廠長鍾國材指出，去年隆田酒廠和屏東酒廠、花蓮酒廠、台中酒廠、宜蘭酒廠都有投入酒精國家隊行列，去年初採3班制生產95％酒精；自2月11日至5月12日，調整部分產線，採兩班制、日產12萬瓶75％酒精。

鍾國材表示，近期疫情升溫，隆田酒廠從這周開始生產75％酒精，今天採1班制，總計生產300cc、6000打，相當於7萬2000瓶；明天開始增加為2班，日產1萬打（12萬瓶），這周預計生產到周五，盡速供應市場的需求，避免防止發生搶購潮，也特別呼籲民眾勿囤積。

鍾國材還提到，隆田酒廠目前生產75％酒精的原料很充足，隨時可以機動加大產能，讓防疫酒精不虞匱乏。

黃偉哲昨日到隆田酒廠視察，經發局副局長蕭富仁、官田區長陳仁偉、立委郭國文、賴惠員及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。

黃偉哲說，民眾對防疫物資需求殷切，酒精國家隊已啟動，隆田酒廠每日將生產12萬瓶，嘉義和宜蘭2家酒廠也會陸續投入，防疫酒精絕對夠民眾使用，希望民眾千萬不要囤積，以免徒增火災風險。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )