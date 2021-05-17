人民幣兌美元在岸價（CNY）17日收市跌69個基點，最低見6.4439。人民幣兌美元在岸價17日收報6.4416，較14日下午4時30分收報6.4347，跌69個基點，跌幅為0.11％；較晚上11時30分最後成交價6.4375，走弱41個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）17日亦跌破6.44，最低見6.4466，截至下午4時33分，離岸價報6.4445，在岸價報6.4411。人民幣兌美元中間價17日報6.4307，較14日報6.4525，升218個基點。
交易員指出，近期人民幣大概繼續跟隨美元波動，而且美匯指數沒有跌破90關口，人民幣很難獨自升值，因為這會帶動人民幣CFETS指數過快上行。
另有交易員認為，美國零售數據意外持平，聯準會提前收緊政策的預期再度緩和，但美國經濟復甦前景仍看好，通膨預期很難被長時間壓制，將阻止美元調整。大陸最新公布的經濟數據表明，經濟仍處於正常減速的過程中。
大陸國家統計局公布，4月大陸規模以上工業增加值年增9.8％，社會消費品零售總額增長17.7％；2021年前4個月固定資產投資升19.9％，皆不及市場預期。
(工商 )
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