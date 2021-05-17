證交所表示，台股指數今（17）日雖因確診人數持續增加而下跌，跌幅為2.99％，但仍提醒投資人，股票投資應注意上市公司的基本面，而今年上市公司的表現優異，至今日中午已有909家完成申報今（110）年第一季季報，稅前淨利激增1.67倍，單季每股盈餘5元以上已達30家。

證交所統計，截至今日中午12時，全體上市公司已有909家（占上市公司家數96％）完成申報110年第1季財務報告，經統計已申報之上市公司110年第一季營收達7兆8,116億元，較去年同期增加1兆6,649億元，增幅為27.09%；110年第一季稅前淨利為8,829億元，較去年同期增加5,521億元，成長達166.91％。

其中，稅前淨利呈現成長的公司家數計有728家，年成長幅度超過20％計有659家、成長比例介於10～20％計有34家，單季每股盈餘5元以上者計有30家，而單季每股盈餘介於2～5元者則計有100家，顯示上市公司營運仍維持去（109）年優異表現。

證交所指出，上市公司的基本面也吸到外資投資人逢低進場，截至今日下午3時（尚未含鉅額交易），外資買超金額達334億元，顯示外資也認同台股的基本面，也期盼投資人能理性評估相關股票的風險與投資價值。

證交所強調，再者，雖然台股市場經歷上周及今日的下跌，但整體市場的信用交易擔保維持率仍屬合理水準，在市場違約方面，雖然金額略有增加，但並未發生重大違約情事，整體市場交易秩序良好穩定，希望投資人能理性評估上述資訊，對今年台灣整體經濟及上市公司表現保持信心，一同克服這次疫情所帶來的挑戰。

(工商 )