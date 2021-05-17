有些人的一生特別幸運，不用太過努力就能過著幸福人生，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，身材瘦精神好、臀部翹、腳大且有肉、手掌有肉、天庭飽滿的男人此生很有福氣，生活、事業順遂，未來不可限量，是值得託付終生的對象。

▍1.身材瘦精神好

有些男人看起來弱不禁風、不夠魁梧，但他們的運氣都頗為順利，不論走到哪裡都能得到認可，有貴人相助。這類人雖然體格欠佳，但精神狀態很好，對事情的看法也有獨到之處，非常的聰明，很有靈氣。

▍2.臀部翹

男人有著翹挺的臀部非常健美，站立時臀部明顯上翹，這種類型的男人運勢順遂，事業穩定，財源廣進。不只福氣好，對待配偶也非常寵愛，是負責的好男人，晚年子女孝順，能享晚福。

▍3.腳大且有肉

腳大、肉厚的男人一般身形高大魁梧，形象好、氣質佳，一雙好腳給他們的幸運遠遠不止外貌，還有出外逢貴人的運氣，適合在外闖蕩。在事業上往往能夠得到多人幫助渡過難關，財運跟福氣就在他們的身邊。

▍4.手掌有肉

男人的手掌要大要厚，這樣的人命好，能做自己命運的主人，有福氣的人都有這個特徵。這樣的男人一輩子不需要吃太多的苦就能過很幸福的生活，是特別幸運的。

▍5.天庭飽滿

所謂天庭飽滿指的是額頭光潔無傷疤，側面看呈圓潤的弧度，不能往裡凹陷也不能向外凸出。不僅如此，髮際線部位要有尖角更佳。男人有一個好天庭，一生事業有貴人相助，會受人提攜而獲得成功，事業屢創新高，一生超旺。

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(中時新聞網)