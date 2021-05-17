新冠疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內COVID-19本土確定病例暴增333例，先前爆發阿公店女侍確診事件的台北市萬華區，也成為疫情重災區。而台北市議員鍾小平更分析當地阿公店的情況後指出，這其中恐怕還藏有另一個炸彈，同時他也指出，現在的快篩站量能不足，因儘快增設。

鐘小平今(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，萬華有200家店，其中比較有規模的有50家，有20家是所謂的越南店，也就是小姐是越南人，而這些人當初可能是用幫傭等名義進來台灣，而她們有沒有回到原雇主那邊，現在還不清楚，這是另外一個炸彈。

鐘小平指出，而這50家比較大的店，平均10個包廂，一天有500個包廂在營業，會輪三番，從晚上到半夜，光這50家一天就有1500個客人，而這些店當中，有商業登記有171家，還有幾十家是黑數，萬華分局長知道，但商業處長不知道。

鐘小平認為，要去快篩的，至少要一萬人，現在開了4個點，第5個點靠三軍總醫院協助，同時還要協調教學醫院和私立醫院，持續增設快篩站，他預估，快篩站 10個點只能篩2千人，現在5個點大概能篩1千人，鐘小平忍不住直言，防疫比火災還嚴重，大家都在作夢，做夢會出大亂子。

鐘小平分析，這些越南籍的小姐，當初很可能是用幫傭的名義進來，現在有沒有回到原雇主那邊？她們可能是偷偷出來上班的，她們下班會打牌，會和閨蜜聚會，而這會不會形成傳染鏈？他也呼籲政府祭出鐵腕，把這個店的小姐通通找出來快篩，因為她們現在躲起來了，就會一直傳播，不管是傳播給雇主，還是傳播到社會上 。

鐘小平也說，板橋說不定也是被萬華阿公店連累的，板橋的人常到萬華喝酒，而板橋在新北市各區中染疫的比例特別高，有一定的相關度，為什麼比例這麼高，表示社區裡隱形的感染鏈很多條了，設篩快篩站很重要，趕快增加快篩站。

(中時新聞網)