漢來飯店旗下紅陶上海湯包、海鮮火鍋18日起暫停營業，將視疫情狀況決定而復業。（柯宗緯攝）

高雄福華飯店17日起開賣便當，今午半小時賣出100多個。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄英迪格推出日日安心外帶便當。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情嚴峻，高雄多家星級飯店「重出江湖」改賣便當度小月，漢來美食旗下5家餐廳周四起賣特製便當搶市，但由於來客數雪崩式下跌，兩家餐廳明起暫停營業。高雄福華飯店今（17）日中午半小時賣出百餘個便當、高雄英迪格酒店也搶推輕食餐盒。

漢來美食透露，這波疫情相較去年來得更急，大家都不敢到餐廳用餐，旗下餐廳來客數呈現雪崩式下跌，平均剩下3成左右，因此包括福園、名人坊、海港、翠園、漢來蔬食等5家餐廳，5月20日起再度推出星級便當。

漢來美食指出，去年疫情間3至5月，賣便當進帳2000萬元，如今再賣便當因應，營收只是杯水車薪；另外，漢來飯店旗下紅陶上海湯包、海鮮火鍋18日起暫停營業，將視疫情狀況決定而復業，期間人力彈性調度，消化積假或是到其他餐廳工作。

高雄福華飯店去年3個月期間，平均每天賣出200多個便當。業者透露，這波疫情有7成訂房延期，喜宴也往後延，因此昨天開始中午及晚間時段開始販售便當，今天午半小時就賣出100多個便當，也不乏公司行號預定。除中西式料理提供四款精緻餐盒外，也加賣港點。

高雄英迪格酒店則推出兩款外帶輕食餐盒，今起開放預訂，採取前一天預約制。業者表示，1樓咖啡廳也推出外帶飲品、餐點享75折優惠；早餐則由專人送餐盒至房門口，讓客人安心享用。

HOTEL COZZI和逸飯店·高雄中山館也搶攻「防疫便當」主打「精緻主廚餐盒」，共有8種選擇；另提供有大量鮮蔬的清爽沙拉餐盒，替上班族和外食族兼顧均衡營養。

(中時 )