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位於彰化的大葉大學，校內消防安全學士學位學程的「科學齊步走—109年度台中市科學博覽會」計畫，獲科技部與台中市政府教育局獎助，日前在台中市鎮平國小舉辦科學博覽會，一系列科學闖關活動讓小朋友們開心玩科學、動手學科學。計畫主持人、大葉大學消防學程助理教授周中祺指出，「科學齊步走—109年度台中市科學博覽會計畫」以台中市國民小學學童為主要對象，包含科學主題設計、教師研習、小關主培訓、各項科普深耕活動。

周中祺表示，一整個年度累計下來，有12所小學、約3500名學童參與科普活動。計畫尾聲特別安排了為期一天的科學博覽會活動，以「SDGs永續發展」中的「良質教育」、「永續發展」、「良好健康」為主軸，帶領小朋友進行科學饗宴，不只是以鎮平國小為場域，鼓勵學生、家長、民眾共同參與科學博覽會，活動也秉持資源共享的精神，公開科普數位教材，讓創新科普教學推廣到全台灣。

消防學程大二生張承堯說，在老師的帶領下，大家多次討論教案設計，並錄製數位教材，讓偏遠地區的師生也可以線上參與研習課程。並設計了「酸鹼氣球」，透過生活中易取得的檸檬酸或是食用醋，與小蘇打粉融合後，便能產生二氧化碳滅火藥劑的原理，帶領大家做實驗，將小蘇打粉裝在氣球內，把檸檬酸水溶液裝在寶特瓶中，再把小蘇打粉倒入瓶中，兩者混合後，就產生了能夠滅火的氣體。

大葉大學校發處處長黃俊杰表示，大葉大學以落實大學社會責任為目標，自民國107年開始，秉持「大手攜小手」精神，每年不斷創新開發的科普教案，寓教於樂，在科技部、臺中市政府教育局及各國民小學師生的投入下，辦理一整年度的科普活動，傳承科學觀念，豐富學校課程活動與孩童的視野。

而位於嘉義的嘉南藥理大學，校內自組「紫錐花反毒志工團」，結合各種趣味題材，讓反毒意識及觀念更生活化也更深入人心，反毒足跡甚至遠征金門，幾乎踏遍整個台灣，日前透過教育部「大專校院防制學生藥物濫用服務學習模式」計畫，邀請嘉義崇仁醫護管理專科學校合作，開拔到台南市柳營區的「農農聚場」，進行一場別出心裁的跨校創新反毒志工培訓。

活動場地設定在戶外的「農農聚場」，是希望在反毒的同時，引介青年創業正面意象，透過瞭解青年負責人王筱婕如何將老家廢棄豬舍改造成工作坊、咖啡廳的艱苦創業過程。鼓勵學生們能見賢思齊、砥礪心智，堅定信念加入反毒行列，為追求無毒乾淨的社會，盡一分心力。

副社長陳貞雅同學表示，很開心能透過今天的反毒志工研習活動，分享學校的宣導經驗，尤其是寓教於樂的反毒桌遊教學示範，除了讓參與活動的崇仁醫專同學欲罷不能外，更是讓農農聚場的負責人覺得十分有意義，並當場邀請我們參與社區親子活動實施反毒宣導。

嘉藥學務長董志明表示，毒品對青年學子的危害深刻而長久，一旦沾上就很難脫身，因此，建立反毒意識十分重要，而該校「紫錐花反毒團隊」致力配合政府「新世代反毒行動綱領」，長期推動防制學生藥物濫用教育宣導工作，十度被教育部評選為績優學校，這次以創新戶外的方式進行志工培訓，就是希望培養更多創意反毒人才，協助青年學子遠離毒害，才能迎向美好人生。

臺中市南屯區鎮平國小學生體驗大葉大學消防學程設計的科普教具。（圖/大葉大學提供）

(中時新聞網)