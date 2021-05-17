警方17日接獲檢舉，居然有民眾散布、轉發不實疫情訊息傳單內容誣指：「新店某人已確診新冠肺炎，惟仍四處移動，傳染他人…」。文中捏造故事、誣指他人確診，還編造對方是重要公務員、執政黨黨員，經層層施壓，讓該個案不需通報衛生單位，而該個案還趴趴走，文末更公布對方個資，引發恐慌。警方指出，經查該傳單所指民眾，並無確診，身體也沒不適，顯然是不實假訊息。

刑事局表示，全案已由會同新北市刑大、新店分局專案偵辦，警方將嚴打疫情假訊息，籲請民眾勿任意杜撰轉傳。

該傳單標題「防疫破口（新店人注意）」，為15日開始在新北市新店區散布，內容為誣指某人隱瞞確診，還煞有其事提到對方身分，指對方是重要公務人員、執政黨黨員，顏色對了，就層層施壓，醫院雖隔離，但不通報衛生單位，事後還趴趴走。

散布者還稱，自己和對方接觸過，所以確診隔離中，文末公布更對方個資與同住家人的資料，引發新店人恐慌。警方接獲舉報後，慎重向被指涉的民眾查證，證實不僅沒確診，身體也沒異狀，該傳單內容顯然是惡意假訊息，所涉等相關罪嫌，警方積極偵辦中。

警方提醒，疫情大爆發之際，民眾對任何疫情訊息應提高警覺，切不可因近期疫情變化，而隨意杜撰或轉傳未經確認訊息，各警察機關將嚴查速辦，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送地檢署，最高可處3年以下有期徒刑、併科新台幣300萬元以下罰金。

警方說，接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實；即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為，千萬要小心謹慎，以免觸法。

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(中時 )