新北市去年開始提供「居家檢疫包」提供民眾隔離14天免費影音服務，近期有許多民眾抱怨，「居家檢疫包」影音序號過期，且詢問居家隔離過程遇到困難時，遇到中央、地方互卸責；民政局回應，影音序號部分恐是廠商沒有抽換到，將請廠商改善，有問題請民眾撥打關懷中心專線：02-8953-5599分機1520，向值班人員請求協助。

新北市府去年20日成立居家檢疫關懷中心，設置專線即時關懷居家檢疫者，衛福部部長陳時中到場肯定致意，新北市長侯友宜當時表示，用將心比心的態度來照顧市民，未來新北市的居家檢疫者皆會配發安心宅關懷包，關懷受規範者14天的身心健康。

民政局表示，居家防疫關懷包內有有14片口罩、環保垃圾袋、衛教資訊和線上雜誌免費看的卡片線上衛教資訊，感謝CATCHPLAY＋、myVideo、台灣連線旗下的LINE TV等三大OTT影音平台業者加入，各提供3000組14天免費觀賞序號，提供給新北市居家檢疫民眾。

未料，近日有許多居家隔離通知民眾，竟發現居家檢疫包內容不似朋友收到的豐富，檢疫包內免費看的序號卡片是過期的，另民眾也抱怨居家隔離過程要詢問資訊、居家隔離過程遇到困難等，發生中央和地方衛生所互不清楚職權的情形。

民政局回應，目前新北的隔離關懷包有萬餘包相當充裕，請民眾不必擔心，影音序號部分恐是廠商沒有抽換到，將請廠商改善；如受檢疫或隔離民眾遇有相關請求協助部分，市府協助更換並提供相關諮詢，民眾可致電關懷中心專線：02-8953-5599分機1520，向值班人員請求協助。

(中時 )