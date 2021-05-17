台灣近日確診病例激增，一周已累計近800例確診。但目前全國2400萬人中，大約只有1%的人接種疫苗，隨著政府30萬劑疫苗即將用盡，下一波疫苗何時到貨，成為國人關注焦點。宅神朱學恒質疑，「上海復星醫藥」早在3月底就表示願售台灣美製BNT疫苗，但一個半月過去，蔡政府除了做圖之外在幹甚麼？是要拿人民的性命來賭？
據《路透社》今(17日)報導，台灣從新冠肺炎疫情爆發至今，共有2,017確診病例及12人喪生。儘管台灣已經開始接種疫苗，但目前只收到30萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，雖然包括美國莫德納（Moderna）藥廠的疫苗在內，台灣訂購了2000萬劑新冠疫苗，但卻陷入了全球短缺的困境。
宅神朱學恒17日臉書貼文質疑，大陸北京科興（Sinovac）公司，早在3月底就已和輝瑞公司大中華地區經銷「上海復星醫藥」協議，願向港澳台提供BNT疫苗，「但一個半月過去了，蔡政府當局除了作圖之外在幹甚麼？要拿人民的性命來賭，恕他(朱學恒)無法支持」。
宅神強調，上海復星願意提供疫苗給台灣，且對方要賣的還是由美國公司代工生產的疫苗，但台灣方面卻表示，「我只是在等BTN總廠簽完，送回合約而已」，讓他相當無言。
(中時新聞網)
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