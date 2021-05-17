全球投資人對通膨升溫和新冠肺炎疫情升高感到擔憂，周一歐洲股市早盤小跌。

泛歐Stoxx 600指數目前跌0.11%，汽車上漲0.7%，而旅遊和休閒股下跌0.7%。

亞洲股市和美股期貨的低迷走勢使歐洲市場承壓。繼通膨疑慮在上周引爆了拋售賣壓之後，周一美股主要指數期貨在盤前市場走低。亞太市場則漲跌互見，投資人密切關注中國的經濟數據，以及台灣等國家的疫情發展。

美國上周發布4月消費者物價指數（CPI）較去年同期大幅上揚4.2%，創下2008年以來新高，令投資人更加擔心聯準會可能提前縮減寬鬆貨幣政策。聯準會將於周三發布上次會議紀要，可能釋出一些央行決策官員如何看待通膨情勢的線索。

隨著經濟逐漸解封，新冠肺炎疫情仍是投資人關注的焦點。英國周一將進一步放寬封鎖措施，不過英相強生（Boris Johnson）已呼籲在解封方面應謹慎行事，並警告印度變種病毒蔓延可能威脅在6月21日進一步放寬防疫封鎖的進程。周日英國公布新增確診病例略逾1900人，且已接種第二劑疫苗者超過2000萬人。

在個股方面，瑞安航空（Ryanair）目前股價上漲0.41%，該公司表示前一年度淨損達8.15億歐元，創下歷史新高，但近幾周來的訂票量強勁反彈，顯示業務出現復甦跡象。

英國專業技術性產品公司Diploma早盤大漲逾8.5%，領漲Stoxx 600指數，該公司上半年度獲利成長，且全年展望優於市場預期。

瑞典投資公司Kinnevik股價暴跌逾35%，在Stoxx 600指數成份股中表現最差。

(時報資訊)