雙北疫情傳播速度比預期嚴峻，停班、停課的擔憂聲四起，台股17日再度重挫。第一金投信表示，未來兩周內，將是疫情的高峰期，但台灣防疫觀念深植人心，同時美中並未受疫情影響，經濟強勁成長，研判台股要再下跌的空間相對有限，而止跌的觀察方向有二：一、率先回檔整理的電子類股，需止跌走強，重整多頭信心；二、陷入多殺多的鋼鐵、航運需儘速化解融資追繳的跌停賣壓。

經過這波的快速調整，短打浮額洗清大半後，第一金投信認為，有助下半年台股再度切換至景氣揚升行情，且若見到這兩大訊號時，可開始積極加碼：一、恐慌情緒待消化，20日均量需降至3,000億元附近。在傳產股尚未風起雲湧前，大盤20日均量約3,000億元左右，爾後一路上升至5,300億元以上，形成籌碼過熱的失控局面，近三個交易日，成交量從7,828的天量，降至今天的4,808億元，若未來1～2周能進一步緩降，形成量縮價穩格局，則台股將脫離劇烈震盪的走勢。

二、美國科技股轉強，電子類股重掌多頭。從美國Nasdaq盤勢分析，近日半年線支撐雖一度失守，但多頭力守13,000點整數關卡之上，上周一根紅棒，不但站回半年線，且9日K、D值終於轉強，多頭格局逐步形成，有助外資回頭加碼盤整已久的電子股，並收納傳產的游資，進而重新集結多頭信心。

(工商 )