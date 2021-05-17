擁有300多年歷史的台南龍舟賽，今年原訂6月12日至14日在台南運河，已吸引149隊共計3500多名選手報名參賽。但因疫情嚴峻，為免民眾群聚造成防疫破口，並降低選手賽前練習時的不必要接觸，市長黃偉哲17日宣布停辦。

市府表示，台南市從15日夜間起進入準三級防疫警戒狀態，即日起直到5月28日各類娛樂場所停止營業，民眾外出時全程戴口罩，並避免不必要移動、活動或集會。因此，原訂6月12日舉辦的台南國際龍舟錦標賽，為降低選手賽前練習時的不必要接觸，決議取消辦理。

市府教育局長鄭新輝表示，台南龍舟賽有300多年歷史，已成為台南市重要的民俗活動之一，去年在落實防疫工作的前提下，成為中南部唯一順利舉辦龍舟賽的縣市，今年賽事原訂比照去年防疫規格，採「縮減比賽天數」、「限縮組數」、及「限制隊數」等方式辦理，已吸引149隊共計3500多名選手報名參賽，但考量目前疫情緊張，加上近期案例的防疫觀察期，也均已跨及龍舟賽活動期間，市府為免民眾群聚造成防疫破口，決定取消今年龍舟賽事，以市民朋友的健康為首要考量。

體育處表示，感謝各縣市選手對本屆台南龍舟賽的支持及愛護，今年賽事停辦，請全民齊心防疫，明年將持續規畫讓賽事更精彩順利，歡迎全台民眾明年齊聚台南龍舟賽，共度端午佳節。

(中時 )