受到美國科技股重挫、本土疫情急升溫等利空因素，台股上周12 日盤中一度重挫逾 1400 點，創下史上最大跌點，雖上周五收漲超過150點，但隨著台灣新增確診人數已經連續3日破百例，台股周一(17日)再度重挫，收跌473.2點或2.99%、報在15,353.89點，摜破半年線支撐點，成交金額4,802億元新台幣。不過，外資終結連5賣，轉買334.17億元，並買超近幾個月被散戶青睞的友達、中鋼、陽明。

三大法人17日合計買超324.39億元，外資及陸資(不含外資自營商) 買超334.17億元，投信買超10.15億元，自營商合計賣超19.92億元。

據證交所統計，14日違約交割金額從前2日9000萬元，暴增至3.16億元，創下新高紀錄，並以陽明違約交割金額最高，達1.03億元，長榮違約交割金額3526萬元，中鴻3934萬元。由於航運、原物料股在3月下旬飆漲，這也使得常被戲稱是「韭菜」的台股散戶大舉湧入股市，當沖比重屢次突破4成，甚至電子股的成交比重都掉至4成5之下，顯見台股過熱程度來到史無前例的高點。然而，台股幾日下來暴跌，市場出現多殺多慘劇，導致許多散戶為了逃命，或是當沖來不及補繳資金、未能沖銷，熱門標的包括貨櫃三雄陽明、長榮以及萬海，甚至是鋼鐵股的中鋼、中鴻都出現股價大幅回檔的態勢。

此外，外資上周台股連續失守萬七、萬六關卡以來，買賣超幅度看不出來有恐慌性出逃的情況，新台幣匯價表現，17日收在終場收在28.042元兌1美元，貶值3分，成交金額放大到17.85億美元。匯銀主管認為，目前還沒有看到外資大量匯出的情況。

從外資買超來看，前10大買進個股，由高至低分別為：友達、中鋼、長榮、群創、開發金、華航、長榮航、聯電、華新、中信金。友達遭買超超過80萬張，中鋼則是超過80萬張，長榮、群創以及開發金都被買超40萬張以上，華航、長榮航以及聯電也有超過20萬張的買超量。

外資賣超前10大個股，由高至低分別為：集盛、廣達、彰銀、 緯創、榮成、寶成、台灣高鐵、永豐金、慧洋-KY、國喬。前10大個股賣超量，均未超過萬張的規模。

(中時新聞網)