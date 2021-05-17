警方查獲包括存摺、提款卡、行動電話等贓證物。（盧金足攝）

在網路認識22歲、身高185公分男網友，噓寒問暖，還介紹到提款機提款，就有錢賺的高薪工作，女網友以為遇到高帥情人，沒想到竟遇到詐騙集團首腦陳男，其中8名女網友與他交往，幫忙提領贓款，遭警方逮捕後，陳男立即封鎖通訊，才驚覺陳男連劈八腿，連正牌女友都不知情，女網友不甘被騙感情，憤而向警方咬出陳男真實身分，陳男栽在女性的復仇，落網後被移送法辦，聲押獲准。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長廖水池表示，依165反詐騙平台大數據分析，高居國內詐欺案件前三名之一的為網路購物解除分期付款詐騙手法，中部地區有多處提款熱點，發現提款車手多為年輕女性，研判可能集團幕後操縱。

警方調查，以22歲陳姓主嫌為首的詐欺集團，先是冒充網路購物平台客服人員，撥打被害人電話，謊稱誤設定為12個月連續扣款為由，誘騙操作網路銀行APP及ATM詐光存款。

警方追查發現，該詐欺集團成員多數為年輕女網友，陳姓主嫌也是網路重度使用者，與一般在虛擬網路世界的照片，有的會移花接木其他人的照片，讓對方誤信掉入陷阱，陳嫌以其本人身高185公分的型男照片，周旋於8名女網友之間，連正牌女友都不知男友是「時間管理大師」。

警方指出，遭陳嫌利用的女網友年紀，約在廿到卅歲之間，陷入熱戀昏頭之際，陳嫌還以介紹高薪工作可賺生活所需為由，加入詐欺集團旗下充當提款車手，組成粉紅車手集團，有女網友在違法提領兩次後，察覺是犯法行為，及時退出收手。

女車手如遭警方查緝後，陳姓主嫌隨即封鎖相關通訊神隱，增加警方追緝困難度，被逮的女車手氣憤自己不是陳男的唯一女友，向警方供出陳嫌身分，經專案小組數個月抽絲剝繭後，才釐清陳姓主嫌身分，順利查緝到案。

經專案小組歷時5個月偵辦，在台中市、彰化縣、桃園市、新北市等地查獲以陳姓主嫌為首詐欺集團共14名成員到案，查獲包括存摺、提款卡、行動電話等贓證物，初步清查被害人達 35人，詐騙金額250多萬元，警詢後將陳嫌等人依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

(中時 )