身處科技產業發達的台灣，就讀理工科系的學子，難免相對具有就業優勢。因為如此，有不少原是文組出身，卻在出社會後決定轉換跑道的，透過自主進修等方式，擠身科技新貴的行列。有位非本科系網友，便將自己成功進入IT產業的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供同樣擁有轉職念頭的求職者參考。

談及轉換跑道的原因，網友表示，之所以想踏入IT產業，主因是想做具有創造性、不易被取代，且有未來發展性的工作。歷經一番努力後，他也順利轉行，先後擔任資訊助理、網站網站維運管理人員2項職位。他以自身經驗出發，指出想擠進IT產業的窄門，雖9成需要本科系畢業，只要付出相應的努力，還是有可能實現轉職的目標。

在獲得這2份工作前，網友主要做了4項準備：一是尋找前端軟體、資料庫SQL指令課程學習；二是自行架設、製作網站；三是根據未來的職涯規劃，報名補習班學習程式；四是訓練口條、增加個人特質記憶點、不斷優化履歷，以及對於目標職缺進行調查與海投。

其中，針對學習資源部分，網友提供了2大管道：首先是學習平台資源，像是1111進修網、Hahow好學校、Udemy、HiSKIO跨領域學程式、各大院校的開放式課程及Youtube的影片等。另外如補習班巨匠、資策會、恆逸訓練中心等，也都有相關訓練課程。

此外，網友也提到，要先學習哪種程式語言，與個人未來的職涯規劃高度相關。若想做前端工程師，製作美觀、和使用者互動的網站，可學習HTML、CSS、JavaScript等；至於全包網站相關事宜的後端工程師，則可學習Java、PHP、C#、C++及資料庫相關知識等；還有APP工程師，Android系統宜學習Java、Kotlin，iOS系統則宜學習Objective-C、Swift；而近幾年相當熱門的AI工程師，應學習C++、Python、Java、R等，另須具有很強的微積分、離散數學等相關知識。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想進入搶破頭的科技產業，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)