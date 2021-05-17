疫情衝擊台股，金管會17日表示，台股17日下跌473點，但經查三大法人是買超326億元，外資更轉賣為買，買超金額335億元，金管會將強化兩大措施，一是持續強化股市監視制度，抓市場流言及價量異常；二是健全交易環境與防範可能風險，避免鉅額交易違約。

金管會分析，台股17日是受國內疫情變化影響，集中市場加權股價指數收15,353點，下跌473點，跌幅2.99％，成交量約4,802億元，經查今日三大法人買超達326億元，其中外資前三個交易日均為賣超（合計賣超金額約451億元），今日轉賣為買，買超金額約335億元，即法人資金回頭，台股不缺資金動能。

二是台股基本面仍佳，總體經濟持續成長，財政部前公布我國4月出口349.6億美元，首度突破新台幣兆元，110年累計至4月底出口1,329.1億美元，較上年同期增28％。

上市櫃公司基本面尚屬穩健，統計截至目前台股上市櫃公司（含KY公司）已有95％申報110年第一季財報，合併營收較去年同期增加18.7％，稅前純益較去年同期大幅增加160％；又台股集中市場110年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54％（加計股票股利為2.64％），基本面尚屬穩健。

金管會籲請股市投資人冷靜關注公司基本面，因應疫情變化股市波動，金管會已加強採行下列兩項措施，一是持續強化股市監視制度：金管會持續督導證交所及櫃買中心加強對市場監視能力，如發現有異常價量變化或有人刻意散播股市流言，將依規定辦理。

二是健全交易環境與防範可能風險：金管會已督導證交所及櫃買中心落實防範鉅額違約機制，加強注意違約案件相關之買賣是否有異常態樣，並留意整體市場違約風險變化，適時因應，以避免發生重大影響市場秩序及交割安全情事。

金管會再度表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，倘若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。另金管會也請股市投資人，因應近日防疫警戒標準提升，務必配合政府相關防疫措施，一起度過疫情考驗。

(工商 )