倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開低走低，終場下跌473.2點作收，跌幅2.99％，收在15,353.89點；櫃買指數亦同步下殺5.94點，跌幅3.18％，收在181.11點；三大法人進出方面，外資轉買334.17億元，投信續買10.15億元，自營商續賣19.93億元，惟外資法人於台指期則是續買76口多單，累計淨空單部位為15,406口，心態呈現謹慎保守。

隨國內本土疫情擴散，雙北同時進入三級警戒，也使得台股再度遭受到無情的打擊，恐慌性停損賣壓陸續出籠，一早隨即開低重挫564點。盤面上除口罩不織布、清潔用品、疫苗及快篩試劑、保健食品、解藥、電商平台、遊戲類股、視訊產品、民生用品等防疫概念股，表現相對強勢外，其餘個股幾乎無一倖免。

不過，只要全國沒有再進一步進入「四級」封城警戒，預期隨市場恐慌情緒和緩下來，台股將可望出現報復性反彈，就如同去年3月19日一樣。因此，台股本周的走勢將成關鍵，若能夠開高上漲，並將前一日跌幅給吞噬，甚至站上於5日線或10日線，則反攻號角仍可望展開。

個股方面，本周納入投資組合的AES-KY，首季每股賺近一股本，營運前景看好不變，股價表現相對強勢，趨勢在多方，只要守穩10日線或月線不破，後市仍有續漲機會可期。

選股方面，在資金面持續看好下，前景展望佳、公司營運具轉機之好股票，不論是電子或貨櫃航運等，在經歷這波因疫情所導致的下殺後，日後必將會陸續上漲回來。

(工商 )