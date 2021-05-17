在正式踏入社會前，許多學子把握求學階段，積極尋求實習機會，及早累積實務經驗的同時，更可為自身履歷增色不少。有名網友就在1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」分享自己成功搶下競爭激烈的微軟實習名額，不過她的求職經驗相當特殊，歷經2度轉調部門，最終錄取的是企業服務事業群（Enterprise Service）的技術助理（Technical Assistant Intern）職位。

網友指出，微軟每個實習職位都有不同的面試階段，以技術助理來說，分為2階段面試，但她又比別人特殊了些，一開頭她接到人資電話，簡單針對履歷提問，並通知面試時間，以及需要準備的內容，包括3~4分鐘的英文自我介紹。正式面試訂在2天後，她花了些時間寫稿，並稍微記一下要說的內容。

第1關先在人力資源公司面試，一旁攝影機側錄面試過程。面試官以中、英文詢問，先是英文自我介紹，再請面試者分享做過的專案，並描述整體架構，接著詢問程式語言能力，面試官會唸出Java、JavaScript、C#、C++等，請面試者自評1~10分。這關過程只須準備好英文自我介紹就足夠了。

第2關，微軟技術中心（Microsoft Technology Center）面試，因疫情改為線上面試，網友總共面試了58分鐘。人資提問主要針對個人背景，以及過往資訊經驗。再來是部門主管，因MTC是偏技術部門，詢問關於資料庫、ML和資料結構問題。過程中，對方意識到她前2份工作是擔任前端工程師，便轉而詢問前端開發相關問題。最後是實習計畫負責人，著重人格特質與臨場應對能力。這裡關鍵在於每答完1個問題，就會被追問得更深入且犀利，千萬不可自亂陣腳。

1周後她接到微軟電話，表示主管非常喜歡她，但她可能不太適合MTC部門，有將她推薦給其他部門主管。起初，是轉至專家技術部，職位也轉成行銷助理。後來，考量她當初是申請技術助理，又改轉至企業服務事業群的技術助理職位。網友對此有感而發，她深刻感受到微軟很努力要把她送到對的地方，「他們會看見你的價值，並為你安排適合的位置。」

最後，微軟企業服務事業群（Enterprise Service）部門約她面試，這次僅與人資進行14分鐘面談。她覺得與其說是面試，更像是進行確認，對方介紹了部門工作內容，並詢問了她過往的相關經驗等。4小時後，她以收到錄取信結束這趟高潮迭起的面試旅程。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，進入知名企業實習，是不少學子的目標，除了本身技能的精進之外，盡可能善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)