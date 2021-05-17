國內疫情持續升溫，Big City遠東巨城購物中心配合中央防疫計畫，即日起宣布調整營業時間並啟動多項相關防疫措施，全民防疫以確保消費者健康與全體工作人員安全工作環境。

調整營業時間包括，遠東巨城購物中心與威秀影城為上午11點至晚間8點30分；全家便利商店、星巴克、PAUL為上午10點30分至晚間8點30分；World Gym健身中心、遊戲愛樂園暫停營業至5月28日；湯姆熊歡樂世界、大魯閣保齡球區暫停營業至6月8日。

另，巨城購物中心全面實施入館實聯制，消費者可出示HAPPY GO卡或APP電子會員、掃描QR code、填寫紙本登記表方式入館，開車顧客進入停車場時利用車牌辨識系統進入。

主題餐廳同步實施再次實聯制登記進入用餐。巨城接駁車備有消毒器具，每趟全面消毒，體溫超過37.5度謝絕乘客搭車。

入館確實量測體溫，超過37.5度者謝絕進入。消費者入館要求全程佩戴口罩，重要入口設有口罩販賣機、配置足量手部消毒器。廣播及視覺加強宣導保持安全社交距離，勤洗手與酒精乾洗手消毒等訊息。

美食街座位區放置隔板、安排梅花座，隨時以乾淨抹布及消毒酒精擦拭座位區。賣場全面停止試吃，所有食物確認完整覆蓋、包裝或設置壓克力隔板避免飛沫。鼓勵消費者多使用巨城APP行動點餐及美食外送服務。各樓面手扶梯把手、電梯按鈕、休憩桌椅、賣場推車及購物籃，每小時消毒。

全館全天候不間斷室內排換氣作業，空調設施也定期更新濾網與檢測，定時病媒防治清潔消毒。持續掌握全體員工、各單位服務人員的旅遊史並自主管理回報健康狀況，全館工作人員進場量測體溫、佩戴口罩。

(中時 )