國內疫情升溫，為減少群聚，外交部今天宣布，至5月28日前將暫停舉辦例行的新聞說明會，記者工作區也暫停開放。考試院也呼籲，為降低洽公風險，辦理各項國家考試相關證書的民眾，即日起儘量以通信方式申辦。

外交部今天表示，為配合中央流行疫情指揮中心將雙北市疫情提升至第三級警戒，外交部遵從指揮中心相關防疫指引，自5月18日起至5月28日，原訂每星期二、四上午舉行的「單位主管例行新聞說明會」將暫停舉行。

至於何時開放例行新聞說明會的舉行及調整方式，外交部將配合指揮中心的防疫規定，再另行通知。為配合防疫規定，外交部記者工作區也將暫停開放至5月28日。

考試院今天也舉行一級主管防疫會議，會中決定涉及核心業務或基本維運所需的單位，將實施分區辦公以分散風險，並視疫情變化逐步採行居家辦公。

考試院表示，本月底前的大型會議若無急迫性、或與會者包含多位外部人員，將以延期辦理或視訊會議的方式因應。原本例行的周四院會也將採取部分人員視訊參與的模式進行。

此外，考試院也特別呼籲，為降低民眾到院洽公的風險，請辦理國家考試及格證書或訓練合格證書改註或補發的民眾，自即日起儘量以通信方式申辦，考試院收件後將儘速完成，並以掛號郵寄申請人。證書遺失補發證明書及申請英文證明書者，也可使用網路線上申請。

(中時 )