台中市夜市15日起暫停營業。民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤17日質詢時，呼籲市府除「超前部署」率先宣布禁令，率先找出問題外，更應率先提出相關配套措施，拯救業者。經發局長張峯源指出，夜市暫停營業，是基於從衛生角度來考量，群聚風險較一般商店還高，要求暫停營業至6月8日。

陳淑華表示，市府宣布夜市暫停營業，但夜市、市場、商圈的規範卻不同調，停業的停業、繼續營業的繼續營業，請問店家是怎樣規範？攤商應怎樣做？標準是什麼？攤商的生計要如何照顧？夜市既然停業了，店家要實聯制，那市府如何管理市場防疫工作？

陳淑華說，市場人流如何管控？動線如何訂？容留人數怎樣訂？市場人來人往，陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤要求市府要建立一個安全的民生消費環境，對全市市場進行清潔消毒作業，經發局應建立SOP，協助市場加強防疫工作。

邱素貞指出，夜市攤商的供應商都跨縣市活動，有潛在南北人流感染風險，在社區感染正在升溫的階段更有必要暫停。夜市業者早就備料妥當，市府遽然喊暫停營業，業者大嘆「攤商這段時間要怎麼生活？」，直呼太倉促，根本措手不及因應。希望對這些夜市攤商店家研擬相關補助並減免路稅、營業稅等，協助渡過這次疫情的難關。

謝明源、蕭隆澤希望台中市夜市，商圈，賣場…等公共場所一定要作好稽查，徹底落實防疫措施，最好能推動實聯制QRC0DE，才能追蹤，因為實名制不易落實追蹤，另外疫情緩和後，中央有舒困方案，市府應該要從寛、從簡認定，協助解決他們的營業損失。

經發局長張峯源強調，夜市暫停營業，是基於從衛生角度來考量，夜市因不確定的人數比較多，不易保持社交距離，群聚風險較一般商店還高，因此要求暫停營業至6月8日。

至於有些夜市停業、有些夜市繼續營業，據統計，31處夜市中，已有23處自主配合停業，其中8處還在營業，部分因已備料，希望給時間售完，經發局會協調管委會加強宣導，希望業者配合停業要求，另外，有關紓困部分，本週內會針對暫停營業期間的損失，提出租金、使用費等相關解決方案。

(中時 )