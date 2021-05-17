北市石牌國中14日傳有家長確診，校方已加強校園消毒防疫。（照片/游定剛 拍攝）

本土疫情持續擴大，流行疫情中心今（17）日宣布，國內新增335例確診。而前兩天國內（16）日也新增206例、（15）日增180例，三日共721人染疫，全台民眾心驚驚。雙北地區17日一早記者會也宣布，高中（職）以下（18）日起（28）日也將停課。另外，台北市石牌國中（15）日所發出的公告表示「有學生家長在（14）日採檢確診」。適逢疫情爆發後周末首上課日，《中時新聞網》記者一早直擊學生上課情況。校方也曝全校師生防疫機制。

石牌國中17日全校七、八年級生【不含九年級】學生總數共1649人，截稿前，學生請假人數262人，占總比15.88%。（照片/游定剛 拍攝）

一早導護志工、警衛站崗維護學童上課交通安全，學生必需得在大門口排隊測量體溫，確認並無發燒後才可進入校園。石牌國中於（15）日官網公告表示，某生家長（12）日被匡列為「居家隔離」，該名家長在（14）日採檢後確診，該生目前已匡列為「居家隔離」 ，正在等待採檢中。學校在（15）日上午通知該班師生，全部採取自主健康管理，並在當天下午開始，進行全校內、外環境大消毒。北市教育局日前曾表示，中央流行疫情指揮中心確實有提到石牌國中的家長確診，但並非學生個人確診，該生被匡列為「居家隔離」。

全校師進校園前，都需要進行體溫測量才可進入。（照片/游定剛 拍攝）

石牌國中學務主任余智誠接受《中時新聞網》電訪表示，全校師生進入校園內，全程都需配戴口罩（除用餐外），學生上課出門前，在家自己量體溫，若身體不舒服，就請假不要到學校；教職員則需自主健康監測。此外，每位師生入校前，都需量測體溫，午休前，每班同學都必需用耳溫槍測量。另外中午用餐時，規定一定要洗手，打菜時並戴上口罩，不可共桌與交談。

石牌國中（15）日進行校園大消毒。（照片/游定剛 拍攝）

另外在教學使用空間上，余智誠主任表示，每間教室內，每天都要用漂白水稀釋 消毒，外堂課、專科教室學生下課離開後，志工學生便開始消毒，門把等容易觸碰觸將不定時消毒；公共區域像是電梯、飲水機等，不定時將派衛生組志工擦拭每天班級放學後，班志工也將會進行消毒，體育課所使用的、球類、體育器材等體育組也都將全面消毒。

家長不滿雙北疫情爆發，北市府至今才宣布停課。（照片/游定剛 拍攝）

截稿前，石牌國中（17）日全校七、八年級生【不含九年級】學生到校總人數共1649人，學生請假人數262人，占總比15.88%。由於疫情加峻，雙北地區突緊急召開記宣布，（18）日起至（28）日高中（職）以下全部停課，不過也有家長透露，疫情已經發生成這樣才來宣布，講難聽一點，學生族群又會更危險。有遵守規定的人，都會勤洗手、戴口罩，出門不要趴趴走。但若遇到恐龍家長，不洗手、脫口罩，出門還往艋舺跑就不得了了。

(中時新聞網)