台灣本土疫情持續爆發，確診個案趴趴走足跡爆不停，讓人防不勝防。待在家可謂是最終極的防疫方法，怕就怕大家按耐不住寂寞與無聊，超想往外跑！如果你已經開始覺得防疫疲勞，不如試試線上旅遊或是說雲端旅遊，透過現代科技帶你一覽美景，讓壓力自然釋放！

【KKday推薦Zoom行程：大廚線上教學、漫遊布達佩斯通通有】

線上旅遊預訂平台KKday平台已有不少運用Zoom即可參與的線上活動，包含「星級主廚親授 - 西班牙海鮮飯」LIVE直播課程、「漫遊布達佩斯城堡區」線上導覽，以及「揭密前蘇聯太空秘辛」線上旅遊等，亮點各有不同。

KKday 「星級主廚親授 - 西班牙海鮮飯」LIVE直播課程。（摘自KKday官網）

你知道最道地的西班牙海鮮飯在哪嗎？來自瓦倫西亞的最正統！防疫宅在家，打開Zoom就可以在家跟著米其林星級主廚一同料理最道地的海鮮燉飯，還有線上中文翻譯讓你與西班牙主廚互動零距離；此外，也可以讓你不出門，在家也能盡情漫遊有著中歐小巴黎著稱的匈牙利首都-布達佩斯，在地深耕30年的專業中文導遊，在線直播與你一起漫遊匈牙利！全球航太迷為之瘋狂的世界知名博物館莫斯科太空博物館（Museum of Cosmonautics），透過線上Zoom LIVE也都可以看得到，讓你了解美蘇兩強在冷戰時期進行太空的明爭暗鬥！

【KLOOK推薦雲端旅遊：巴黎花都線上遊 線上也可祈福求平安】

實在很想出國玩嗎？Klook與MyProGuide合作，推出「線上互動導覽 - 探索巴黎花都」，帶你透過線上旅遊的方式探索巴黎之美，包括位於第四區、擁有數百年歷史的巴黎市政廳，以及時尚的瑪黑區，或是跟著導遊一同在塞納河邊漫步，眺望鄰近的聖路易島，除了這些耳熟能詳的景點外，導遊也會帶旅客深入巷弄探索電影裡出現的各種場景，走在蜿蜒的石板路上，深入了解建築歷史，全程中文導覽，一起跟著導覽夢回巴黎街頭，線上感受巴黎的迷人魅力。

Klook線上互動導覽 - 探索巴黎花都示意圖。（Klook提供／黃慧雯台北傳真）

除此之外，KLOOK還有曼谷四面佛許願和還願線上代辦服務，可線上視訊參拜或是委託專人代辦，想祈福保佑事業、家庭、財富、健康都能辦到好；另外還有「當愛來降臨！萬里求愛線上祈願」活動，協助旅客向泰國愛神許願祈求桃花運的綻放。「泰國曼谷超靈驗象神祈求事業、學業、求財代辦服務」則是可提供專人代辦，由將信徒的願望帶給象神，協助祈求學業進步、事業順利、財富增長；除了祈福之外，在家也可「打小人」，KLOOK也有推出趨吉避凶、保平安的「預防小人來套餐」，讓你小人不近身！

【Airbnb推無障礙線上體驗 跨國體驗隨時有】

Airbnb除了主打安心住宿等服務外，他們在2016年即推出了達人體驗課程，包含由在地人士策劃的難忘的活動，因應疫情，Airbnb則是推了「線上達人體驗」，讓你有機會和來自 30 多個國家和地區的體驗達人盡興互動，包括曾在奧運會奪得過獎牌的運動員 Alistair Brownlee 和 Lauren Gibbs 所帶來的高強度間歇訓練、奧運雪車選手的一天、雲端單車課等；還有首爾電視主持人的韓式美妝課、與紐約藝術家一起畫素描、與義大利奶奶一起做義大利麵等等，等你來體驗！

(科技)