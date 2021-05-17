新冠肺炎情爆發，台中已出現三例本土病例，其中二例在大里，17日平常車水馬龍的塗城路市場，17日人潮車流至少少一半，交通是順暢了，但攤商嘆生意也少一半。（黃國峰攝）

新冠肺炎情爆發，台中市府17日下午公布台中第4例在大里，立即派出清潔人員到其足跡範圍緊急消毒。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎情爆發， 台中第2例、第4列確診案例都在中市大里，年68歲的獨居男、及年45歲的食品研發男，其足跡多在大里地區，市府16日、17日相繼發出足跡圖及禁止現場飲食街廓範圍，區內人心惶惶，平常車水馬龍的塗城路市場，17日人流至少少一半，塗城國小、成功國中，除了加強防疫措施外，因為擔心，塗城國小還有237個學生請防疫假。

台中大里68歲獨居男，15日確診，足跡多為大里，案1886年45歲食品研發男，16日確診，足跡遍及台北、北港、大里、東、南、北區，市府除公布現場禁止飲食街廓範圍及外送實聯制，也派出清潔人員緊急消毒，消息一出，17日，平常總是車水馬龍的塗城路市場人潮至少去了一半，店家大嘆生意少了一半以上，批政府應該儘早公布讓業者能儘早因應，民眾也表示事已至此，只得做好自己的防疫工作。

在學校方面，成功國中校長蔡政忠表示，事件發生後，學校更加強門禁管制、除了量體溫外，中午、放學都要消毒環境，對外活動一律取消，今天則有96個國三生預防性請假，加上1、2年級有63個請假，全校共159名學生請假。

塗城國小校長劉淑秋表示，學校對內對外社團都已暫停，學校老師已展開足跡調查，也會請家長足跡調查，務必讓導師知道，以做好防疫，但資料絕對保密，請家長放心，在學生請假方面，事假9個、病假18個，另有家長擔心疫情，共有237個學生請防疫假，校方將研擬或以線上指導功課。

另外由於中市已出現三例本土病例，台中市長盧秀燕17日宣布台中市高三與國三學生，即日起到5月31日不用到校停課不停學，其餘高二以下學校，家長可向學校請假，學生在家學習，不扣假不扣分，並要求即日起校園內師生一律戴口罩。

(中時 )