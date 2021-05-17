案1751高雄足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

國內肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心17日公布最新確診總人數達333例，其中案1598、1751足跡涉及高雄，高雄市衛生局公布相關足跡，同時提醒民眾，若活動史曾與該兩案足跡的時間地點吻合、並出現呼吸道症狀，請立即撥打1922聽從防疫人員指示就醫。

案1598為住台北市27歲女子，17日確診。7日她搭乘高鐵到高雄，搭上父親的汽車返家。當天約下午4點至5點30分曾到路竹區「凱啡咖啡館」，晚間7點左右到岡山區「三藹走廊」，稍後和4為家人一同到岡山區「源坐羊肉」用餐。

5月8日下午2點30分，案1598又與4名家人到左營區「聯上飯店」喝下午茶，下午5點至晚間8點再到鼓山區「義享天地」及一旁的好市多購物。

5月10日中午12點，案1598與1名友人相約在左營區維新街「六吋盤早午餐」用餐，下午2點前往鼓山區「好所在髮廊」，當時接觸2名工作人員，晚間6點至8點又與1友人到義享天地內的「成真咖啡館」用餐。

案1751為住新北市的50多歲男子，16日確診。9日他搭乘高鐵0627班次抵達高雄轉捷運至高雄機場站，10日早上9點至小港區二苓市場內買肉粽，11日下午4點到晚上點到晚上10點搭乘和欣客運從高雄車站返回台北車站，同車14人。14日下午4點15分又從台北車站搭乘和欣客運於晚間9點抵達高雄中正技擊館站，再轉搭捷運，晚間10點30分抵達小港機場站。

衛生局呼籲，若民眾活動史若與圖表中所公布的時間、地點吻合，並出現呼吸道症狀，請聯繫1922聽從防疫人員指示就醫。（洪浩軒攝）

高雄市衛生局表示，與案1598接觸的相關7人皆已列為居家隔離對象，並檢驗完成等待結果，9處活動地皆已完成清消。屏東縣衛生局表示，案1751接觸的相關12人已安置於防疫旅館進行居家隔離，並完成相關足跡地點的消毒作業。

衛生局呼籲，若民眾活動史若與圖表中所公布的時間、地點吻合，並出現呼吸道症狀，請聯繫1922聽從防疫人員指示就醫。

(中時 )