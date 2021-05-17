日前傳出台灣外銷香蕉查驗殘留農藥超標6倍，出口鳳梨也因檢出有介殼蟲，雙雙慘遭進口國退貨，水果檢驗結果不符合境外標準，嚴重打擊我國水果聲譽；也不禁讓人驚覺到，嚴格檢驗的出口水果居然還有潛在食安疑慮；市議員朱暖英今天質詢說，市場販售的蔬果，究竟有沒有潛藏的食品污染問題，就需要市府農業部門加以重視，來為市民健康加強把關。

朱暖英質詢農業局說，近來市民追求健康養生，飲食習慣改變不少，流行以多量蔬果搭配少量澱粉，透過食用蔬果攝取大量膳食纖維，成為了日常飲食喜好。然而，除了超市以外，民眾也會在傳統市場攤販採購蔬果。

朱暖英詢問農業局局長在傳統市集的區塊，蔬果安全抽驗是否有到位，是不是需要提升抽查密度，讓誤購被汙染蔬果的機會降到最低。

朱暖英指出，民眾對蔬果飲食的比重大幅增加，超市的蔬果安全檢驗，通常會有大廠商自行送驗，加上農業部門不定時的抽查，來確保生鮮蔬果不受污染威脅。自從外銷水果在國外出包鬧了笑話，我們要進一步思考到，標榜高安檢品質的蔬果大廠都會有食安危機發生。

對安全檢驗資源更加匱乏的零售攤販來說，要是沒有農業局來協助進行抽驗，恐怕傳統市場的攤商，也不見得弄的清楚，自家販售的蔬果究竟有沒有遭受到污染，小攤販的產品防不勝防；所以，農業局抽查的頻率，對蔬果食安的環節上的關鍵性，實在不言而喻。

朱暖英要求市府，蔬果的安全檢驗工作，絕對不能輕忽掉傳統市場的區塊，這是民眾獲得食材重要出處，我們對超級市場與傳統市場的蔬果檢驗，不能夠因偏廢而造成食品安全防護網的破口，導致受汙染的蔬果，在不自覺中流入市場。農業局應該要主動協助攤販，從源頭排除掉可能遭受到污染的蔬果。

(中時 )