每個人都希望可以遇到專情、付出真心的另一半，但有些人卻天生多情，喜歡到處和別人搞曖昧，就算有了另一半也不會改變。搜狐命理專欄點名獅子座、雙魚座和射手座，這3星座的人特別喜歡「吃碗裡看碗外」，不但很難收心，也常常無法對現狀感到滿足。

1、獅子座

獅子座的人難以控制自己的心，總是不自覺地想要更多，有時明知不應該卻還是控制不住自己。愛面子的他們也不願意輸給別人，即使早就擁有豐富的物質、知心的朋友和伴侶，但卻還是不滿足，繼續尋找更好的東西，除非他們本身願意安定下來，否則獅子座的一生都會處在尋找的過程裡。

2、雙魚座

雙魚座的人不夠安定，為人處事都比較浮躁，總想追求新鮮刺激的事情，不願受到束縛；有另一半的雙魚座，也因此經常和其他人曖昧，讓很多人都難以忍受。不過雙魚座的擇偶標準卻很嚴苛，另一半不僅要善解人意，還必須滿足他們對於愛情的浪漫想像，如果做不到的話，這段感情就很難走得長遠。

3、射手座

射手座的人對任何人都是熱情滿滿，尤其異性，他們沒事就喜歡撩人、到處亂放電，如果有人明確表示對他們的好感的話，他們也是來者不拒，非常樂意和對方曖昧；多情的射手座對誰都很好，喜歡到處留情，所以有很多異性朋友，即使有了另一半，他們也不會改變，讓對方相當生氣。

(中時新聞網)