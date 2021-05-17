新冠肺炎本土確診個案屢創新高，17日下午傳出某電視台員工快篩呈現陽性，正等待做PCR檢測。消息曝光後，這幾天曾共同採訪的各家記者迅速整理該陽性者足跡，希望釐清染疫風險。據了解，電視台已啟動分流措施，避免影響擴大。

東森新聞發表聲明，指該台一名外勤工作人員因居住台北市萬華地區，目前無任何症狀，在公司要求下主動進行篩檢，一採陽性，已依規定隔離檢疫中，等待後續PCR檢測，未列入確診個案；其同住妻子檢測為陰性。

東森表示，該員工平日動線未進入新聞部辦公室，工作時均有戴口罩，且每日量測體溫都正常。東森上周五進行大樓消毒前，他已開始休假未進公司，相關接觸同仁配合休假並進行檢測。

相關團體在LINE群組留言，呼籲過去幾天若有接觸的人務必提高警覺，除了做好自主健康管理，外出採訪器材包括麥克風、攝影機等都要全面消毒。

PTT隨即有網友PO文，呼應這項消息，有網友指出，快篩站陽性比例高達10%，等於10位就有一位，但實際確診數字會比較低，目前還沒有確認，別自己嚇自己。

(中時新聞網)