台灣高鐵公司配合政府防疫政策，減少民眾非必要外出行程，宣布自即日起至各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

高鐵公司提醒旅客，以「T Express」行動購票App或高鐵網路訂票系統訂位付款者，若因故取消行程，請盡速於退票期限內(即列車出發前30分鐘前)，直接於線上辦理退票及退款，亦免收手續費。

回數、定期票依其使用須知規定辦理退票者，亦得免收退票手續費。若透過高鐵合作之便利商店購票旅客，亦可就近至便利商店辦理退票，雖可免收高鐵退票手續費，惟須依照各便利商店業者規定，支付便利商店服務費。

此外，高鐵公司也提醒購買：高鐵假期、交通聯票、活動套票等旅遊產品的旅客，行程日期於三級警戒期間內，請至遲於出發前一日洽原購買通路辦理退票；飯店聯票、國旅聯票若已領取實體高鐵車票者，則需優先辦理退票後，再依原購買通路之規定，辦理相關退費。

高鐵公司強調，配合政府各項防疫措施，即日起車站內付費候車區禁止飲食，車站大廳餐飲區將採實聯制，鼓勵外帶，敬請旅客確實配合遵守、共同防疫；高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，車站清潔消毒頻率提升至每小時一次，各車站並於收班後進行深度清潔消毒；同時，各車次列車均已加強車廂內清潔消毒，其中銜接時間充裕之車班，將比照收班清潔，進行深度清潔消毒，敬請旅客安心搭乘。

(中時 )