馬雲等人創設的湖畔大學，昨天被發現遭抹去門口校名後，又遭指微博已改名為「湖畔創研中心」。湖畔大學今天回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育體系中可獲得學歷的學校。

綜合金融界網站及鳳凰網科技等媒體報導，湖畔大學回應改名一事稱，湖畔自創立之初，即是在民政部門註冊的民辦非企業單位，不屬於學歷教育序列，為了避免給大家造成誤解，現更名為「浙江湖畔創業研學中心」，簡稱「湖畔創研中心」。

湖畔創研中心工作人員回應大河報豫視頻記者，更名後的湖畔創研中心仍在開課授課中。

湖畔大學是由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名企業家和著名學者等在2015年共同發起創辦的組織，位於浙江杭州西湖浴鵠灣附近。

根據其官網介紹，湖畔大學堅持公益性和非營利性，旨在培養擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家，目標學員主要為創業3年以上的創業者。

英媒金融時報4月間報導，受到當局施壓，湖畔大學預計在3月底開始的新學年課程招生喊卡。湖畔大學原本有意設立的雲南分校，2020年底也突然中止招標。

馬雲向來動見觀瞻，尤其是2020年10月後，馬雲實際控制的螞蟻科技集團先是上市案臨時被叫停，然後阿里巴巴集團面臨反壟斷的調查和裁罰，外界關注馬雲及他一手創辦的事業命運接下來如何。但馬雲幾乎3個月才公開露一次面。（編輯：張淑伶/邱國強）1100517

(中央社)