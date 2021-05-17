「前店、後廠、自由港」。盧市府執政近三年，市議員楊正中今天質詢說，「台中富市三」的想法是否付諸實現？即便經發局說招商有成，「每3天就有1案投資台中，每天9.3億投資額」，但中市勞工薪資仍低迷？經發局應招好商，讓企業與勞工可以一起賺錢。

楊正中指出，中市府經發局業務工作報告中指出，「前店」作為應協助產業掌握投資資訊，排除投資障礙。「後廠」則協助業者產業轉型升級；「自由港」為讓人與貨物可自由流動，將透過法制調整讓體制鬆綁，讓土地運用更有彈性。

經發局張峯源局長回應在排除投資障礙部分，因應很多廠商至中科后里園區投資，但卻反應當地沒有公車站，因此經發局協助廠商設立三個公車站點。產業升級部分則為補助1500萬給航太業者升級；而法制鬆綁作為則是協助工廠容積「長高、長胖」。楊正中認為經發局努力還不夠，要求回去重新檢討。

楊正中發現，在市長施政報告中指出經發局招商有成，「每三天就有一案投資台中，創造每天9.3億的投資額。」如果真如經發局所述，台中應是一個勞工就業首選的友善城市。

但是，在人力公司的薪資平台卻發現，台中市勞工的薪資33420元，是六都倒數第二、只比高雄32668元好；對比全台城市平均薪資行情34714元，還少了1294元。而在平台第一名的新竹（47188元），因為有竹科帶動周邊經濟發展，連帶苗栗（41410元）也受惠。

顯示科學園區不僅可以提高該城市提高平均薪資，也為周邊產業也帶來繁榮。對此。楊正中質疑，台中也有中科、工業園區以及精密機械園區，如台中真的招商有成，為何勞工就業薪資仍低迷？是不是經發局抓到籃子裡都是菜？要求經發局要招好商，不要讓台中成為低薪城市。

針對疫情嚴峻，台中市也拉警報。楊正中認為仍有許多須改進之處，希望政府可以加強宣導民眾外出強制戴口罩，以及因應中部缺水，中市府應協助商家消毒，並且供應公、私立學校酒精等防疫物資。

人潮群聚地區，如車站、市場、東協廣場、殯儀館、火葬場等地，市府環保局應該主動提前消毒。最後，他也呼籲市府應提前籌措財源，重新擬定紓困計畫，因應缺水、缺電及疫情造成的營業損失。

(中時 )