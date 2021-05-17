玉山國家公園杜鵑營地，發生森林火災，火勢延燒令人驚心。（謝新添提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園大水窟山下方的杜鵑營地，16日清晨，疑因山友煮食不慎，引發森林火災，由於山高路遠且天乾物燥，迄今仍在延燒；5名山友不慎釀災，除了違反《國家公園法》，還觸犯刑責較重的《森林法》。

新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升至三級警戒，玉山國家公園也自15日下午宣布封山，詎料，卻在封山後翌日發生森林火災。

據了解，來自台北的5人登山隊，15日早上5點從信義鄉東埔登山口入山，下午6點抵達杜鵑營地，主要行程是攀登大水窟山然後原路折返，預計16日下午6點從東埔下山。

16日清晨，登山隊在杜鵑營地疑因煮食時，沒有將地上的松針清理乾淨，導致瓦斯爐火引發森林大火，由於現場主要林木包括具有油脂的二葉松、鐵杉，杜鵑及箭竹，都是易燃物加上山區非常乾燥，火勢快速延燒，一發不可收拾。

杜鵑營地在八通關山與大水窟山之間，位於玉山國家公園區內，也是嘉義林管處玉山事業區第52林班，因此由直升機載運嘉義林管處打火隊，上山滅火；直升機則自信義鄉同富村吊水袋灌救，但杯水車薪，而且山區雲霧繚繞，17日下午，直升機就無法飛行。

由於發生火災的森林屬嘉義林管處管轄，因此，登山隊下山後就被保7總隊第7大隊帶回訊問，並依違反《森林法》偵辦，「失火燒燬森林」可處2年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金；違反《國家公園法》焚燬草木，則是處6月以下徒刑、拘役或1000元以下罰金。

(中時 )