受惠歐洲及台灣水泥獲利增加，台泥（1101）首季稅後淨利33.19億元，成長10.6％，EPS 0.57元；台泥17日指出，將持續專注於水泥、廢棄物處理以及能源三個核心事業，做為業務發展重點，預期可為未來營運提供成長動能。

台泥原本5月17日舉辦法說會，因疫情影響改為線上法說會；但又在雙北宣布疫情進入第三級警戒後，宣布取消法說。

在三大核心事業中的水泥本業，台泥指出，在兩岸水泥市場，將持續發展國際化、加強減碳及減排措施、維持穩定的獲利。

至於海外水泥市場，獲利貢獻持續成長，土耳其2020年銷量成長近30％，水泥價格成長約25％；葡萄牙2020年銷量成長約12％，水泥價格持續優於其他地區。

而在廢棄物處理業務，台泥指出，將致力於協助社會妥善處理廢棄物，並利用替代原燃料於水泥製程中以減低碳排放。台泥2020年在國內共處理了約123萬噸的廢棄物，其中包括營建業的工程廢棄土、鋼鐵業的煉鋼還原渣、半導體製造業的氟化鈣污泥、半導體封裝業的廢壓模膠及垃圾焚燒業的再生粒料等等。

除此之外，2020年，台泥在中國大陸處理了共833萬噸的廢棄物包括冶煉業的石灰渣、造紙業的白泥、及化工業的硫磺渣及硫酸渣等等。一部分的廢棄物成為替代原燃料。

統計下來，台泥2020年替代燃料使用量達90萬噸，替代原料達160萬噸，替代熟料達568萬噸，用於預拌混凝土的替代水泥使用量達91萬噸。

對於能源的努力，台泥指出，將持續開發再生能源發電包括風力、太陽能、及地熱。台泥企業團非常重視能源事業的發展，先前公告的高雄小港超級電池廠的投資以及欲收購義大利儲能公司 ENGIE Eps的股份，充分展現台泥對此目標的企圖心。

另外，降低碳排已是國際議題及主流，而從傳統發電轉成使用再生能源發電勢在必行，但再生能源要成為基載電力支持經濟發展，需要大量的儲能系統，從這次大停電中，就可以看出儲能所發揮穩定電網的超高功效。

台泥強調，台泥的儲能系統使用自製電池及電池管理系統，未來可望提供完整的再生能源及充電儲能方案。台泥企業團子公司台泥綠能及能元科技也會持續發展儲能設備、智慧電網、以及高端的電池生產。

(工商 )