國內疫情升溫，外界關注近期國家考試是否照常舉行？考選部昨天表示，因疫情發展瞬息萬變，各類考試是否延期必須逐一與相關單位協調，一旦定案就會對外公布，請考生密切留意。在此之前請考生安心準備，並做好自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區自5月15日起至5月28日提升疫情警戒至第三級，考選部表示，目前正持續強化各項國家考試防疫措施及應變機制，並隨時視疫情變化，如考試因疫情等重大事故致不能進行考試時，將依據國家考試偶發事件處理辦法規定，由典試委員長會同考選部決定考試延期舉行。

國家考試期程考量因素眾多且高度複雜，包括考試間期程的連動、試場洽借學校的行事曆、考區縣市政府協辦人力、應考人與考試方式的特性、闈場及閱卷場所的使用、相關大型活動辦理的期日，以及預先因應各項可能偶發事件的風險等等，都必須作最縝密與周整的安排。

尤其近期疫情發展，瞬息萬變，考選部表示，後續國家考試是否能如期或延期舉行，必須逐一與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，達成一致性的共識，才能對外公布。

但即使宣布如期舉行，未來仍可能因為後續疫情的發展，以及警戒標準的變化，而必須再調整為延期。考選部也希望，未來倘有如此不得已的變動，尚請應考人諒解。

考選部重申，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續各項國家考試的防疫措施，將持續視疫情發展、中央流行疫情指揮中心相關疫情警戒標準的因應事項及防疫應變政策進行滾動式調整，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息，請應考人密切留意。

目前距離最近的國家考試為專技導遊人員考試，預計5月29日至30日舉行；專技大地工程技師考試、驗船師、引水人、食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險經紀人及保險公證人考試預計6月5日至7日舉行。

(中時 )