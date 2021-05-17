美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過169萬名粉絲追蹤，日前她在IG發文宣傳她的抖音平台，隨文附上一段穿比基尼的影片，短短10秒讓網友全被晃暈。

泥泥學姐在疫情還沒爆發之前，到高雄西子灣遊玩，她曬出一段當時穿著比基尼在海邊跳舞的影片，只見她頭戴大草帽，腳踩涼鞋，身穿粉紫色比基尼，搭配穿一半的牛仔吊帶褲，很有度假氣氛。

泥泥學姐穿比基尼跳舞，讓網友直呼被晃暈。（圖／翻攝自IG）

而影片中，她和朋友搭配抖音音樂，小跳了一段舞蹈，吸睛的是，一開始是個原地「震」一下的舞步，由於泥泥學姐穿著比基尼，F球上下晃動的畫面更是明顯。

影片Po出後，泥泥學姐自嘲「我看起來像跌倒」，卻也吸引許多網友湧入留言「剛剛有地震嗎」、「我也震了一下呢」、「我默默的看了10分鐘」、「看完頭暈暈是對的嗎」、「有地震！」

泥泥學姊之前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。

(中時新聞網)