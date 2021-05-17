國內疫情近日快速升溫，本土案例數量急速增加，今(17)日本土確診案例更是達到333例引起民眾恐慌，而網友們也紛紛開始「抓戰犯」，想要找出到底是誰扯了防疫的後腿。根據一份網路投票結果顯示，絕大部分網友認為是衛福部長陳時中，遠高於先前遭到各界圍剿的綠委范雲。

網紅「Bit King比特王出任務」16日在Youtube社群上發起網路投票，詢問網友「疫情大爆發！最不樂見的事情發生了！到底是誰扯台灣後腿？您覺得頭號戰犯最有可能是誰？為什麼呢？」，並給出5個選項讓網友選擇。

截至17日晚間6點30分，已有超過3萬名網友參與投票，結果顯示，認為陳時中責任最大，應該負責的網友有65%；認為是范雲推動縮減檢疫時間的有17%，認為是華航機師和空服員的有5%，認為是國民黨沒監督好的有4%。

同時，還有不少網友留言表示，「陳時中跟范雲應該要在同選項裡」、「官位最高能力越低這是正比的」、「不會抓老鼠的貓又很愛裝成貓；抓不到老鼠又怪老鼠太會跑，絕不會怪自己無能應該下台讓賢，不是嗎」、「因為我們已經給他這麼久的時間磨劍（建SOP／規劃部署），結果真要上戰場時，他居然沒有武器（沒對應方案／沒對應政策），這樣的爛人爛團隊，不下來不行」、「有醫師指出，就是居家檢疫時間變短所致」。

(中時新聞網)