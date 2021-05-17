經濟部預告修正「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，未來工廠申請特登需設置至少面積50％的屋頂光電。市議員林德宇17日質詢指出，他要求經發局加強宣導；在離岸風電部分，也應主動給予有意願投資的廠商更多協助。

林德宇表示，經濟部近日預告修正「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，為了讓特定工廠也負擔社會企業責任，未來無登記或臨時登記的工廠在申請特登時，需設置屋頂面積50％的太陽光電設備，才能申請變更；他詢問經發局長是否有掌握相關資訊？

經發局長張峯源表示，工廠屋頂架設太陽光電設備，這個方向都有在做，最新的規定也有掌握。

林德宇說，最新規定是申請變更時要繳交營運管理計畫，除了規劃回饋金繳納機制外，也要設置太陽光電設備，相關資訊經發局除了隨時更新，也要再向業者加強宣導。目前台中的產業投資正旺，水、電等需求量都向上攀升，除了光電外，離岸風電也是再生能源發展重點，他詢問經發局長張峯源，目前離岸風電最新開發進度是否有掌握？

經發局長張峯源表示，目前潛在投資者，如丹麥的沃旭等，預計在台中外海開兩個風電場，正在報請能源局同意。

林德宇強調，台灣離岸風電第三階段區塊開發已經延遲很久了，台中外海場域條件優異，各大廠商都已摩拳擦掌，海線在地的說明會等前置作業也都早已啟動，他要求經發局做廠商的後盾，給予台中再生能源的發展最大的支援。

(中時 )