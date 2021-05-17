疫情升溫，台東雖然迄今零確診，但有不少民眾擔心會病毒從外縣市進入，議員章正輝、陳宏宗等，都建請縣府評估是否可能在縣界設管制站，蘭嶼籍議黃碧妹具質疑島上因人力不足，開元港排隊人龍未遵守安全距離，上船也沒有量體溫、噴消毒液。

台東縣議會17日進行單位檢討，疫情是熱門話題，章正輝說，台東目前零確診，但是最擔心的是有外縣市的人把病毒進來，或台東人到外縣市，把病毒帶回來，要與病毒頭正面對決，建議在進出口設管制站，阻絕病毒進來。

陳宏宗表示，在台東縣內是安全的，縣政府卻宣布防疫「準三級」，對台東觀光衝擊非常大，而且造成許多人失業，把大家搞得緊張兮兮，疫情那麼嚴重，應該把台東的門禁更加嚴格管制，而不是增加縣內禁令，老百姓生活機能都變調。

陳宏宗指出，縣府規定八大行業等休閒娛樂業暫停營業，警察卻柿子挑軟的吃，聽到店內有唱歌的聲音，還繞到後門進去查稽，幾個朋友相聚唱歌也不行嗎？

王文怡提到，外籍勞工休假若到外縣市，縣府無法掌控，社會處只有消極勸導或宣導是不夠的，應該要求外籍勞工休假前後到仲介公司登記足跡，而且外勞語言不通，仲介更應做好把關。

另外，蘭嶼籍黃碧妹播放數張在蘭嶼開元港照片，質疑排隊人龍未遵守安全距離，上船也沒有量體溫、噴消毒液，一旦染疫，後果不堪設想。她說，因為島上人力不足，才會出現此現象，希望縣府支援。

(中時 )